Governo brasileiro desvaloriza a natureza

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“Vários músicos, e não é de hoje, cantam sobre os mais ricos ‘dotes naturais’ existentes no nosso território. De fato, o Brasil há muito é invejado por nações desenvolvidas pelo patrimônio ‘despejado’ em nossas terras. Um poema conhecido de muitos diz: ‘Nossa terra tem palmeiras, onde canta o sabiá’. Só nessa estrofe, exalta a flora e um pássaro de nossa floresta. O que nos deixa tristes são os governantes não darem ‘bola’ para este tesouro fincado no solo. Daí, os olhos dos estrangeiros mirarem em tudo aqui plantado. Se não aproveitamos, os que vivem além fronteiras alimentam a esperança de aproveitar. Enquanto as grandes empresas – verdadeiras predadoras – ‘enfiarem’ seus lobistas no Congresso, tudo ficará como sempre. É estranho, inacreditável mesmo, tantos e tantos políticos sem nenhuma sensibilidade para proteger nossa rica terra. Agora, uniram-se com a intenção de ‘sacar’ o presidente, por discordarem de suas pretensões. Não enxergam, ou se fazem de cegos, quanto ao que se perde no Brasil.”