Leitor pede união contra a crise

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro

“Cabe aos mais esclarecidos e informados politicamente da sociedade apresentar saída para enfrentar a trajetória de barbárie e genocídio que o governo Bolsonaro colocou ao povo brasileiro. Medo e indignação pela morte e fome generalizada crescem entre a população pela percepção da incompetência e insanidade do presidente da República. A lição e saída única que a história dita é a união de todos. Não existe outra. Constitucionalistas, democratas, esquerda, centro-esquerda e direita (que não exclua o papel do Estado no combate à pandemia, desemprego e participação da esquerda nessa unidade). O Brasil não pode ficar subordinado à indefinição das Forças Armadas e agentes financeiros exploradores. A singularidade dessa luta é a pandemia, mas manifestos e manifestantes de todas as correntes de pensamento e opinião surgem, perdem o medo, vão às ruas, com proteção, e acompanham países ricos e emergentes (EUA, Europa, Chile) na luta por seus direitos.”