Manifestações a favor da democracia

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“O Brasil e EUA enfrentam situação totalmente inédita em política: dois vírus mortais avançam, lá e cá. Na saúde (pandemia) e na política (neofascismo). EUA e Brasil têm realidades distintas, caminhos diferentes. No Brasil, cada dia é um dia. Nos últimos, um manifesto nacional assinado por todas as correntes de pensamento político democrático formam uma frente democrática condenando o avanço fascista. Nas ruas do Rio e de São Paulo, torcidas organizadas de futebol resolveram enfrentar o fascismo e abriram uma saída às futuras manifestações, mesmo com riscos da COVID-19. O neofascismo usa o vírus nas ruas para confrontar os poderes constituídos. Não há dúvida sobre o risco Bolsonaro à democracia. As Forças Armadas permanecem silenciosas. Terão que se posicionar, a favor ou contra a democracia. Retrocesso político, jamais. Democracia tem pressa de definição sobre quem é quem?"