O atraso nas obras em todo o estado

Ivan Print

Itabira – MG





“O Viaduto da Mutuca demorou 20 anos para ser concluído. O mesmo aconteceu com o primeiro aeroporto industrial do país. Imaginem quando irão ficar prontos a revitalização do Anel Rodovíário, o Rodoanel, o metrô e a BR-040, que foi privatizada. Já passa de seis anos e a única coisa que colocaram foram 10 praças de pedágio. Na BR-381, Rodovia da Morte, apenas dois lotes estão em obras dos 302 quilômetros prometidos. Os representantes de Minas precisam aproveitar que Bolsonaro está com boa vontade com o estado e pedir verbas para essas obras tão sonhadas. Do contrário, quem morreu ontem e ressuscitar daqui a 150 anos vai ver que nada foi feito.”