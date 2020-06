Presidente está muito explosivo

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte



"O presidente da República, Jair Bolsonaro, se pronunciou na quinta-feira da semana passada, na porta do Palácio da Alvorada, como vem fazendo diariamente. O contraditório Bolsonaro pareceu desesperado, quando falou que "estava no limite". O presidente não economizou críticas



sobre os mandados de busca e apreensão realizados na última quarta-feira pela Polícia Federal contra seus seguidores. Bolsonaro falou que existem pessoas que "extrapolam funções, mas elas devem ser contidas". O inquérito sobre as fake news, que foi aberto em 2019, parece que está tirando a paz de Bolsonaro. O projeto de lei que estabelece as regras de controle de notícias falsas na internet está parado no Congresso. Lembre-se, presidente, a PF cumpre ordens judiciais e não adianta ficar contrariado."