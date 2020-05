Leitor critica pontos nas leis brasileiras

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“Democracia é descrita como ‘governo do povo, para o povo e pelo povo, com soberania popular’. Está incluído na Constituição o ‘direito de ir e vir, o direito de se expressar’ - e muitos outros mais. Nossa decantada democracia dá direitos a ricos e tira os dos pobres. Jovem de 16 anos pode votar e dirigir autos, mas com menos de 18 anos são beneficiados com o impedimento de ser presos. Os idosos, assim considerados quando acima de 60 anos, têm que se submeter a novos exames para dirigir seus veículos, isso de três em três anos, mas a faixa etária com mais incidência de acidentes fica entre 19 e 29 anos, mas a revalidação de suas carteiras é feita de cinco em

cinco anos.”