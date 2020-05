Comentários sobre investigação da PF

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, está sendo investigado pela Polícia Federal por eventuais desvios na construção de hospitais de campanha para o combate à epidemia do novo coronavírus em seu estado. Witzel explicou que é vítima de perseguições. A primeira-dama, Helena Witzel, também foi alvo da Operação Placebo, da PF. A pandemia da COVID-19 criou a possibilidade de desvios de dinheiro público, principalmente nas compras sem licitação. Witzel fez um pronunciamento dizendo que estava com a consciência tranquila e garantiu que a PF está engavetando as investigações dos membros da família Bolsonaro. Witzel citou o fascismo e afirmou que está lutando para evitar que Bolsonaro seja mais um ditador na América Latina.”