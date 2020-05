Uriel Villas Boas

Santos – SP





“As ações da Polícia Federal (PF) contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, dão a impressão de interferência da família Bolsonaro. A organizaçãotem sido muito citada em relação à formatação das superintendências em vários estados. E no caso recente envolvendo o governador, os reflexos das investigações citadas podem ferir o conceito de quem as praticou.”