Cidadão discorda de atitude do presidente

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“Os brasileiros precisam agradecer ao ex-ministro Sérgio Moro pela

oportunidade de assistir à reunião ministerial de 22 de abril. O show de baixaria exibido pelo presidente Jair Bolsonaro e seus ministros não deixou dúvidas de quem é quem. O predomínio da falta de educação, dos palavrões e dos interesses políticos ficou claro para todos. O tom autoritário do presidente e a sua preocupação com a mídia ofuscaram a pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro e seus ministros desprezaram a Suprema Corte, os governadores, os prefeitos e o Parlamento. Os participantes cometeram improbidade e devem responder por cada injúria, calúnia e difamação pronunciadas. O vídeo da reunião ministerial realizada em 22 de abril mostra que o presidente Jair Bolsonaro é extremamente instável. Bolsonaro é tosco ao falar com os seus ministros, pois grita o tempo todo e fala palavrões em quase todas as frases. O presidente é autoritário e não sabe delegar funções aos seus subordinados. Demonstra que está acuado e que não confia em seu primeiro escalão. A imprensa o incomoda tremendamente e ele gasta seu precioso tempo criticando emissoras de televisão e jornais. O chefe de Estado mostra um comportamento tirânico e transforma a reunião num ambiente de baixeza e afronta.

O Brasil está nas mãos de um desorientado e inútil.”