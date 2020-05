As investigações sobre Witzel e a corrupção

Marieta Barugo

São Paulo – SP





“Witzel estava pulando no carnaval e se achando, mas, devido ao coronavírus, agora o povo pula para o cemitério e, claro, com a corrupção nos hospitais de campanha cada vez mais evidente.Tira o secretário da Saúde e o coloca num cargo livre da Secretaria da Justiça, mas agora o STF pede investigações e aí, ele, sempre como traíra, vem falar em Bolsonaro e PF. Ou seja, até a mulher dele está envolvida, por ser advogada. E quanto aos respiradores comprados para o hospital de campanha do Maracanã, parte deles não servindo para nada?"