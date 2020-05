A verdadeira causa de mortes

Jeovah Ferreira

Taquari – ES





“Ah, não poderia ter sido assim. Você partiu muito cedo. Você tinha ‘saúde de ferro’, e dizia que se cuidava porque dos hospitais públicos tinha muito medo. Não deu outra. O novo coronavírus o surpreendeu e, à espera por um leito de UTI, à míngua você morreu. Está provado que você não foi vítima só da COVID-19. A culpa maior é da corrupção. Recursos que deveriam ser aplicados em benefício do povo, políticos inescrupulosos meteram a mão. Ah, que triste fim foi o seu. Você saiu de casa sem que ninguém pudesse acompanhá-lo. Quanta dor no meu coração. Não sai da minha cabeça não ter podido aproximar-me do seu caixão. Ninguém pôde chorar passando a mão sobre o seu rosto. Não pudemos cantar aquela canção de que você tanto gostava. Ah, como foi doloroso ficar distante, quando na cova te colocavam. Ah, ninguém merece partir assim. Longe dos entes queridos, querendo ar e não tendo. Ah, se não fosse a corrupção, menos gente estaria morrendo. Que Deus conforte as famílias enlutadas.”