Crítica à postura do presidente

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O presidente Jair Bolsonaro está conversando com os jornalistas e admiradores, frequentemente, na entrada do Palácio da Alvorada. Bolsonaro sempre critica os jornalistas e fica irritado com perguntas desconcertantes. Esse bate-papo informal é um desperdício de tempo. O presidente poderia aproveitar melhor o seu tempo conversando com especialistas sobre os reais problemas do Brasil. Onde está o plano de ação para a retomada do crescimento, o aumento de postos de trabalho, a diminuição da carga tributária, a redução da criminalidade e a implantação de novos empreendimentos de infraestrutura, de que o nosso país tanto precisa? Chega de fofoca. Mãos à obra.”