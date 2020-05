Apoio ao governador Romeu Zema

Waldir Pinto Bandeira

Belo Horizonte





“O Sr. Romeu Zema foi eleito governador de Minas Gerais no rastro da insatisfação popular que norteou os rumos das eleições de 2018 e no desejo de novas perspectivas para o futuro do nosso estado. Homem modesto, dinâmico e bem-sucedido como empresário, desejava apresentar inovações no trato da coisa pública através de uma administração moderna, comprometida com o desenvolvimento do estado, com destaque para a exploração do seu potencial. No entanto, ao iniciar sua gestão, encontrou, logo à frente, dois obstáculos desafiadores para sua administração – o astronômico rombo nas contas públicas e as consequências do trágico rompimento da barragem em Brumadinho –, que baixaram drasticamente as atividades de mineração e, consequentemente, a arrecadação estadual, pois a mineração é uma importante fonte de arrecadação de impostos em Minas. E, para complicar ainda mais a crítica situação, o governador Zema passou a carregar sob seus ombros a responsabilidade de combater a pandemia provocada pelo novo coronavírus, que tem requerido a aplicação de vultosos recursos financeiros de que o estado não tem disponível, acarretando uma situação dramática relativa à quitação da folha de pagamento dos funcionários, dos aposentados e dos pensionistas. Mesmo assim, sua equilibrada atuação à frente do governo de Minas o faz por merecer aplausos e a solidariedade do povo mineiro.”