Cidadão faz críticas a líderes mundiais

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“Não adianta o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou mesmo o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, dizerem que a cloroquina é a solução mágica contra a COVID-19. Os números falam mais alto. O novo coronavírus já matou mais de 320 mil pessoas em todo o mundo. A medicina ainda não tem um protocolo definido para defender a população mundial. Pelo visto, vamos perder muitas vidas devido ao despreparo dos países em lidar com uma pandemia dessa proporção. Os cientistas construíram a bomba atômica, projetaram aviões supersônicos, enviaram o homem à Lua, mas não se preocuparam com a saúde da espécie humana. Quanto dinheiro jogado fora, não é mesmo?”