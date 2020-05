Salvar a economia em detrimento de vidas

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“A aranha tece sua teia e emaranhado de fios como armadilha para pegar insetos. A política pós-Trump e Bolsonaro, até o presente, é uma teia para a maioria. Um emaranhado inacessível e diabólico. Conforme os fatos vão se sucedendo, algumas evidências de classe vão surgindo. Os dois obedecem à parte do capital internacional mais reacionário e concentrador de renda. Pode-se dizer que o vencedor, até aqui, é o capital devastador. Estão subordinados a ele com exclusividade e alguma estratégia. Agridem e condenam a globalização, a Justiça, liberdade de imprensa, soberania, democracia e outra incógnita mortífera surgida: a pandemia. O que pretende esse projeto com essa guinada de 180 graus na economia e na política? No Brasil, em meio a muitas mortes, Bolsonaro é indiferente e até debocha: ‘E daí?’. Defende a economia, ataca todos, com uma estranha ‘cautela’ da mídia, da Justiça, Congresso,

militares e empresários.”