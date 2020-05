Leitor defende a privatização

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O relatório de desempenho financeiro da Petrobras referente ao primeiro trimestre de 2020 apresentou uma dívida bruta de US$ 89,23 bilhões. O prejuízo líquido do exercício foi de US$ 49,72 bilhões. É importante ressaltar que a valorização do dólar frente ao real foi de quase 50% no período. A receita de vendas diminuiu 8% em relação ao último trimestre de 2019. Os gastos com pessoal totalizaram US$ 1,49 bilhão. O prejuízo do segmento das refinarias foi de US$ 3,54 bilhões no período. O total do patrimônio líquido da companhia é de US$ 234,92 bilhões. Até quando teremos que esperar pela privatização desse elefante branco?”