O medicamento de fato funciona?

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“O número de mortes pelo novo coronavírus na Itália é de 31,7 mil pessoas; outras 27,6 mil na França; e, na Espanha, mais de 20 mil. Fazendo uma comparação com o Brasil, que tem 212 milhões de habitantes, podemos projetar mais de 110 mil mortes por causa da pandemia do novo coronavírus. Por qual motivo os países da Europa não quiseram utilizar a cloroquina para o tratamento da COVID-19, que é a orientação dada pelo presidente Jair Bolsonaro? Se houvesse algum medicamento tão eficaz, os médicos de todo o planeta estariam prescrevendo para os seus pacientes e milhares de mortes teriam sido evitadas. Bolsonaro entende de política, engendrada dentro do Congresso Nacional, pois foi o seu ambiente de conluios durante 28 anos.”