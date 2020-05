Mudança do ministro da Saúde preocupa

Rosangela Diniz

Belo Horizonte





“Pois bem, em pouco menos de um mês o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão do cargo. Em meio ao caos e não conseguindo suportar a pressão ele pede para sair. As perguntas agora são as seguintes: quem será o próximo? O que de fato acontece? Por que está tão difícil permanecer nessa cadeira de ministro da Saúde?. Perguntas até então sem respostas, que apavoram os brasileiros, que já andam assombrados com essa assassina invisível e tão temida chamada de COVID-19.”