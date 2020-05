A decisão a favor do uso da cloroquina

Jose Pedro Naisser

Curitiba





“No dia em que o Brasil chega a 200 mil brasileiros infectados e com mais de 15 mil mortes provocadas pela terrível COVID-19, originária da China, que agora assiste de camarote às mortes pelo mundo, o presidente Jair Bolsonaro, que chegou somente a capitão do Exército, quis impor a cloroquina aos infectados, contra a vontade do então ministro Nelson Teich, que é médico e honra seu diploma. Não entendemos o porquê dessa ganância de tomar essa decisão, já que a cloroquina é produzida na Índia e teria sido feito um pedido bilionário do remédio para ministrar aos pacientes, que já foi provado pela ciência que tem efeitos colaterais e pode matar. Sai o ministro Nelson Teich de cabeça erguida por não concordar com o Jair, que está no script desta situação fazendo a figura do monstro.”