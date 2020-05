A falta de respeito e ética mostrada pelo presidente

Daniel Marques

Virginópolis – MG





“Vemos o governo federal aparelhando e centralizando os poderes com mãos de ferro e o presidente até mandando jornalistas calarem a boca em frente às câmeras, agindo com truculência maior do que qualquer ditador. Sinceramente, não entendo a apatia e a subserviência dos poderes constituídos e da sociedade, que aceitam os desmandos e agora o risco à saúde pública mundial que Bolsonaro representa, ao ignorar a pandemia. Qualquer desavisado conclui que Bolsonaro e família mandam no Brasil e estão acima do bem, do mal e de todas as leis.”