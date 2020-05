Isolamento em prol da saúde física e mental

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“Venho cumprindo, rigorosamente, o isolamento social contra o novo coronavírus, pois compreendo que ele pode nos livrar de uma contaminação. Quando vejo as condições do sistema de saúde pública do Brasil, fico apavorado e nasce em mim uma coragem desmedida para permanecer na minha casa, longe de entes queridos e amigos. Eu sei que se cada um de nós fizer a sua parte, dificilmente iremos agonizar numa cadeira de um hospital público à espera de uma UTI. Sabe-se que muitos que aguardavam partiram para a eternidade. Mas, ontem, levantei-me bem cedo e resolvi fazer uma caminhada pelas ruas do meu bairro, para não fazer os meus exercícios no meu quintal. Saí com receio de encontrar com amigos que convenci não votar no segundo colocado nas eleições presidenciais de 2018. Eu venho sendo criticado por alguns. Pensei nisso e me veio a seguinte ideia: colocar a máscara e uma touca ninja três furos. Fiz isso e saí. Estava certo de que passaria despercebido. Mas não foi o que aconteceu. Parece que estava combinado. Passando por uma rua em que moram alguns que mudaram seus votos, ouvi gritos do tipo 'Cadê o fim do toma lá da cá?'; 'O Centrão vai mandar'; 'É a velha política de volta;' 'Ele não é diferente'... E o engraçado é que eu não via as pessoas que gritavam. Conclusão: mesmo usando touca ninja não me livrei das críticas. Do jeito que as coisas vão, o meu isolamento será até 2022.”