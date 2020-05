Presidente diminui conceito do Brasil

Uriel Villas Boas

Santos – SP





“Os sistemas de saúde de todos os estados adotam medidas para diminuir os

males causados pela epidemia do novo coronavírus. Mas uma figura importante, o presidente Jair Bolsonaro, adota posicionamentos inaceitáveis, sem assumir a responsabilidade de implementação de um programa em nível nacional. E ironiza a crise, não dando importância aos dados comprovados de contaminação e perda de vidas. E até faz provocações, divulgando a realização de churrascada no Palácio da Alvorada e participando de manifestações antidemocráticas e contra a imprensa. São fatos lamentáveis, que diminuem o conceito do Brasil como nação.”