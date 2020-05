Leitor aponta custo das eleições a cada dois anos

Marcos Tito

Belo Horizonte





“Este ano serão realizados as eleições para as câmaras municipais, prefeitos e vice-prefeitos em todos os municípios do Brasil. Em Minas Gerais, as eleições serão em 853 municípios! Mas é necessário fazer umas avaliações para reforma do sistema eleitoral. Não tem cabimento realizar eleições de dois em dois anos. É necessário fazer o aperfeiçoamento do processo eleitoral com a coincidência dos mandatos e as eleições serem realizadas de quatro em quatro anos. O país não suporta fazer eleições de dois em dois anos devido aos gastos e à paralisação da máquina pública, com graves prejuízos.”