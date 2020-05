Assinante clama por melhora da situação

Jeovah Ferreira

Taquari - DF





“A humanidade vive, hoje, em estado de preocupação. Na cabeça de cada um de nós, a todo instante, vem a indagação: ‘Será que me livrarei dessa?’. O novo coronavírus está nos desassossegando. Está tirando a nossa paz. Já se têm notícias de pessoas que já estão enfrentando outras doenças em virtude dessa intranquilidade. Supliquemos ao nosso Pai celestial o socorro, como fez o salmista Davi num momento de aflição. Ele clamou ao Senhor dizendo: ‘Olha para mim, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado; tira-me dos meus apertos’.”