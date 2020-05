Leitor critica os luxos para parlamentares

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“Os congressistas brasileiros têm um belo discurso durante as entrevistas ao vivo para as redes de televisão. Dizem que a prioridade é salvar vidas e que é necessário liberar mais recursos para disponibilizar leitos, equipamentos, medicamentos e vacinas. Os nobres parlamentares só não admitem cortar as despesas na carne. Ninguém pode mexer com os seus salários e as dezenas de regalias de que desfrutam. Alguns vivem em palácios e nunca sugeriram acabar com essas luxuosas residências funcionais, que demandam muito dinheiro. Os custos de manutenção desses palácios poderiam muito bem ser utilizados para a construção de dezenas de leitos hospitalares.”