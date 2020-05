Dissertação sobre a democracia no país

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





"A Constituição Brasileira, outorgada em 1988, deveria ser respeitada por todos. No entanto, é revirada e desrespeitada pelos políticos, principalmente os que deveriam apoiá-la. Um país de Constituição democrática tem tudo para alcançar o sucesso, pois é a segurança da população. Ulysses Guimarães, em seu pronunciamento quando da promulgação da Carta Magna, discorreu tudo o que deveria ser seguido, dizendo ainda que ‘a corrupção impune é o caminho para a tirania; o roubo corrompe o patrimônio de todos’. Via na corrupção um dos piores males em uma nação, pois ameaçadora da vida social. E pra quem roubar, cadeia. Está aqui, talvez, o motivo do desaparecimento do senhor Ulysses Guimarães.”