Leitor critica o sistema de subsídios no Brasil

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





“As igrejas evangélicas precisam pagar as suas dívidas para a Receita Federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o deputado federal David Soares sabem que a principal fonte de renda dessas igrejas é o dízimo, pago pelo pobre coitado do trabalhador. Os pastores e missionários dessas igrejas bem que poderiam gastar menos dinheiro com as suas mordomias e parar de sonegar os impostos. É o mínimo que se espera desses ministros religiosos que devem seguir o exemplo do ‘bom pastor’.”