Cidadão questiona sistema de saúde

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“O caos no sistema público de saúde do Brasil vem de longe. Há mais de duas décadas que jornais, rádios e televisão registram o sofrimento daqueles que buscam atendimento nos hospitais públicos do país. Conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal, ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado’. A grande verdade é que entra governo e sai governo e ninguém encara com seriedade a decadência desse serviço público. O que estamos vendo hoje, com o advento do novo coronavírus, é a grande prova do descaso de ex-governantes e atuais governantes para com o povo. Quanta gente morrendo nas portas de hospitais por falta de leitos de UTIs. Quanta dificuldade têm os profissionais da saúde para tratar os doentes. Falta tudo. Conviver com a ideia de que se nesse momento de pandemia a gente precisar de internação a chance de ir para a sepultura é de quase 100%, o que é estarrecedor, o que será de nós? Milhares de brasileiras e brasileiros estão chorando a perda de entes queridos que tiveram suas vidas ceifadas pelo novo coronavírus e que não tiveram o direito de um funeral. Quanta dor no peito de quem fica. E, lamentavelmente, há quem demonstre insensatez diante de tudo isso que estamos vivendo. Minhas condolências a todos os corações enlutados. Que Deus conforte todos.”