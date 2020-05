Leitor elogia as capas do Estado de Minas

José R. Filho

São Vicente – SP





“No jornalismo impresso, cada jornal apresenta a sua estrutura própria, fazendo com que elas sejam diferentes em termos editoriais de uma edição para outra, principalmente se sua circulação é diária. Se a porta de entrada para leitura de um produto impresso é pela capa, o Estado de Minas faz isso com maestria. Creio que seus editores, design gráficos e diagramadores gastam algumas horas para pensar a capa da edição de cada dia. Parabéns a todos aqueles que criaram as capas de 29/4 e 5/5/2020. Uma aula de discurso gráfico para quem ainda ama e confia no jornalismo impresso.”