Leitor questiona os rumos do país

Hernani José de Castro

São Gonçalo do Rio Abaixo – MG





“Para se alcançar um resultado primoroso, a raiz do mal tem que ser cortada em seu início. Essa experiência vê-se em quase todos os setores da sociedade. Numa arbitragem de futebol, caso o comandante em campo, responsável pela disciplina, não aproveite os primeiros 15 a 20 minutos para mostrar moral, o espetáculo esperado não acontece. O mesmo raciocínio se usa, e com razão, em várias áreas, como no casamento, na educação de filhos, na liberdade que se dá ao próximo, entre outras. Agora, por exemplo, esta premissa mostra o ‘respingo’ nos meios políticos e judiciais. As promessas de campanha viraram pesadelo, para desencanto dos eleitores bolsonaristas. Um amigo – grande jornalista – dizia, sempre, que ‘tudo começando errado tem seu final como tal’. Mostra-se, aqui, a frouxidão pelos eleitos ao Alvorada, desde o início do mandato. O pior disso tudo é começar a pensar em uma força antidemocrática – se é que a democracia existe em nosso país. A bagunça, em todos os setores mais importantes da nação, enveredou-se pelos ‘corredores’ do Brasil, devido ao comportamento dos ‘cabeçudos arruaceiros’, verdadeiros traidores da pátria. Repetimos: trair a Constituição é trair a pátria!”