Presidente preocupa mais o povo do que a pandemia

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"Conversando com um amigo sobre o isolamento que estamos vivendo em decorrência da pandemia do novo coronavírus, ele me disse o seguinte: ‘Meu caro, acredito que é o único remédio que temos para que evitemos a contaminação, por isso estou obedecendo a todas as recomendações. Lavo as mãos frequentemente, não toco no rosto, uso o cotovelo para cobrir a tosse, mantenho distanciamento das pessoas, uso máscara e só saio de casa se for necessário. Isso tudo não me estressa. Pior que isso é a gente ter que fazer uso constante do protetor de ouvidos para não ouvir as asneiras que o... diz a todo instante. Isso sim, acredito que está estressando a maioria dos brasileiros. Está passando dos limites’. Ele evitou dizer o nome, mas não há ninguém que não saiba quem seja. O meu neto de 10 anos completou a frase na hora."