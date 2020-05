Frustração com as atitudes do presidente

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“Eu não esperava que fosse me arrepender de ter votado no homem que passou para milhões de brasileiros que ele não se renderia aos costumes da velha política. Como eu, milhões de brasileiros estão se sentido traídos. Vê-lo afagando conhecidas raposas da política brasileira chega a ser repugnante. Estou fugindo daqueles que convenci que viveríamos tempos diferentes. Não tenho Argumento para contra-atacá-los. A frase que mais chega nas mensagens que me enviam nos últimos dias é esta: ‘E aí, já mudou de ideia?’. Ainda bem que em virtude do isolamento que estamos vivendo não tenho colocado a cara para fora de casa. Se não fosse isso, ai de mim. É muito provável que as minhas caminhadas teriam que ser feitas no cerrado. O toma lá dá cá não foi extirpado”.