Leitor critica falta de máscaras no país

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"As melhores drogarias de Belo Horizonte ainda não receberam máscaras para venda aos seus clientes. Um país como o Brasil não poderia estar passando por uma situação ridícula como essa. Fabricamos automóveis, máquinas agrícolas, computadores, construímos plataformas de petróleo e não conseguimos abastecer o mercado com simples máscaras. Se as autoridades tivessem se organizado minimamente, teríamos um belo estoque de equipamentos de proteção individual à disposição de todos, com preços justos. Pagamos caro, mais uma vez, pela má gestão municipal, estadual e federal. A incompetência reina na esfera política."