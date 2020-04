O PIB e a dívida pública brasileira

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"Alô, pessoal dos três poderes,

as despesas com vocês absorvem quase toda a receita e pouco sobra para investir. Longe da condição ideal para que o Brasil cresça e apareça – é preciso melhorar. Antes da COVID-19, a dívida pública era de 79,6% do PIB, mas com a epidemia exigindo, a princípio, R$ 800 bilhões, e o acréscimo de mais auxílios sociais, num Brasil que, historicamente, é campeão em corrupção, há desvios e a dívida vai beirar 100% do PIB. A máquina pública brasileira é cara. Trump pode emitir dinheiro sem causar inflação, Bolsonaro não. Ponham a mão na consciência. A solução será cortar despesas, extinguir todos os penduricalhos, além de reduzir o quadro funcional, diminuir em um terço o número de legisladores e dois terços de seus auxiliares. E para que surta maior efeito, sobriedade e maior eficiência, reajuste salarial nos três p