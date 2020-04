Para leitor, todos devem se adequar ao momento

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"No regime de guerra, todos sofrem e, com o que têm disponível, se ajustam às circunstâncias. Municípios, estados e o governo federal são igualmente afetados, prejudicados. Especificamente, devido à COVID-19, o governo federal está, como um paizão, a todos disponibilizando o que não tem (mais de R$ 800 bilhões), amparando e distribuindo assistência e insumos para o combate ao coronavírus. Regime de guerra é regime de guerra. Todos têm que se adequar ao momento com o que dispõem e, com semancol, não sobrecarregar ainda mais o governo federal."