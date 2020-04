Um novo mundo pós-coronavírus

Giulliano Puga

Florianópolis





"Ainda há muita incerteza em relação à proliferação do novo coronavírus no Brasil, mas seguimos comprometidos com a responsabilidade de evitar o avanço da COVID-19 em nosso país. Empresas de todo o mundo estão sentindo o efeito dessas mudanças de comportamento e renomados economistas preveem que a pandemia resultará em uma perda econômica na ordem de centenas de bilhões de dólares. O ponto de partida é ter consciência de que os efeitos da pandemia devem durar quase dois anos, pois a Organização Mundial de Saúde calcula que sejam necessários pelo menos 18 meses para surgir uma vacina, o que significa que os países devem alternar períodos de abertura e isolamento durante esse período. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), 2020 é de recessão global, mas a recuperação já acontece em 2021. Se o Brasil esperava crescer mais de 2% neste ano, agora, com a crise, além de não haver crescimento na economia, economistas vislumbram um retrocesso de até 5%. Em um mundo em constante e rápida transformação, atualizar seus conhecimentos é questão de sobrevivência no mercado,

mas a era de incertezas causadas pela pandemia evidencia que o aprendizado contínuo – de diferentes maneiras e plataformas – é fundamental para se preparar para o mundo pós-pandemia. Afinal, muitos empregos estão sendo fechados, algumas atividades perdem espaço enquanto outros serviços ganham mercado."