Como seria a pandemia em tempos passados

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Apenas um exercício de imaginação... Vamos imaginar o coronavírus em 1990. Ninguém tinha internet, smartphone, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e TV a cabo. A solução para o confinamento seria ler um livro, conversar pelo telefone, pensar na vida, escutar as rádios AM/FM, assistir às fitas de videocassete e aguardar as notícias nos jornais das redes de televisão. Jornais e revistas seriam acessíveis somente para os assinantes. Estaríamos mais tranquilos com as nossas orações e reflexões internas. Vejam o exemplo dos países mais desenvolvidos do mundo. A civilização salva vidas. Bons hospitais, bons profissionais, ótimos equipamentos, medicamentos e vacinas salvam vidas. Simples assim!"