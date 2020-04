Informações falsas são espalhadas na crise

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Quantas informações sobre a COVID-19 estão circulando nas redes sociais. Existem muitas fofocas nas redes sociais e muitas informações falsas também. As diretrizes oficiais devem ser seguidas quando originadas pela prefeitura, estado ou Federação. Essas comunicações são feitas pelas rádios, emissoras de TV, jornais etc. É importante verificar a origem para não cair numa armadilha. Misturam-se política e interesses dos grandes grupos empresariais com assuntos de saúde pública. O caos gerado por uma pandemia é uma ótima oportunidade para desviar dinheiro dos cofres públicos, sem licitação. A demanda por insumos da área médica aumenta e os preços sobem, assustadoramente. Quem paga

a conta são os contribuintes."