Leitor homenageia os 60 anos de Brasília

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"Querida Brasília, eu vi todo o movimento para que você saísse dos projetos e nascesse no Planalto Central. Eu tinha de 9 anos. Estava lá na minha querida Vianópolis, GO. Muitos não sabem, mas aquela cidade contribuiu, e muito, para que o sonho do maior de todos os presidentes que governaram o Brasil, Juscelino Kubistchek, se tornasse realidade. Lá chegava por via férrea o material que abasteceria os canteiros de obras da construção civil, ou seja, material que guerreiros de diversas partes do nosso país precisavam para plantá-la no cerrado. Como era movimentada aquela estação que hoje está tão solitária. Vagões chegavam abarrotados e dezenas de caminhões eram carregados com o material que mudaria a paisagem desse pedaço de chão. Em Vianópolis, tinha um posto avançado da Novacap. O meu saudoso pai trabalhava no serviço de carga e descarga. Lembro-me com saudade daquele tempo. Em1968, coube-me a sorte de vir viver junto de você. Agradeço ao Criador por ter me concedido tão grande presente. São 52 anos de completa felicidade. Tive a oportunidade de prosseguir na carreira de meus sonhos no Exército Brasileiro. Constitui família e posso afirmar que você está entre as melhores coisas que aconteceram na minha vida. Obrigado por ter me acolhido. Obrigado por ter dado também às minhas filhas, netas e netos a oportunidade de viverem junto de você. Eu não preciso chorar de saudade, com cinco minutos eu junto todos. Isso é bom demais. Do fundo do meu coração, obrigado por ter permitido que eu ficasse junto de você. Parabéns pelo seu aniversário de 60 anos. O tempo passa e você fica cada vez mais bonita. Obrigado JK, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marx, Israel Pinheiro, Bernardo Sayão, Ernesto Silva e os milhares de trabalhadores que construíram essa majestosa obra para ser a capital do Brasil."