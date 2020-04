A briga midiática entre os políticos brasileiros

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Bolsonaro, Dória, Maia e Caiado estão simulando uma briguinha somente para chamar a atenção da mídia e dos eleitores desavisados. Todos são amiguinhos do Congresso Nacional, viveram ali vários anos, mamando nas tetas do governo e não estão nem um pouco preocupados com o bem- estar da população. Esse novo coronavírus é apenas um motivo para aparecerem e arrecadar mais votos e mais dinheiro. Para eles e suas respectivas famílias, a situação é sempre tranquila. Os melhores hospitais do Brasil estão prontos para recebê-los. Quem depende do SUS está em péssima situação, ficando nas filas de espera, abandonados nos corredores dos velhos hospitais, sem recursos e sem tratamentos adequados."