Leitor critica falta de ação do governo

Naldi Joviano dos Santos

Belo Horizonte





"Estamos, infelizmente, diante de um quadro desolador: o governador Romeu Zema não sabe como enfrentar a pandemia. O prefeito Alexandre Kalil está coberto de razão ao dizer que Zema está mal assessorado. A história do hospital de campanha que seria instalado na Esplanada do Mineirão demonstra, cabalmente, a incompetência do governador. Em primeiro lugar, é bom que se diga que o hospital de campanha instalado no Expominas foi uma decisão acertada do governador Romeu Zema, o que merece o reconhecimento de todos os mineiros. Entretanto, o governador está se esquecendo de outros ambientes que podem ser utilizados neste momento de pandemia. Vejam, por exemplo, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade: ali, estão vários prédios que são do estado e que ficarão fechados durante a pandemia. Aquele circuito pode muito bem ser adaptado para hospitais: são vários prédios onde funcionavam várias secretarias. Não fosse isso o bastante, o governador poderia lançar mão, para instalação de mais um hospital de campanha, do Palácio das Mangabeiras, que o Zema disse que o transformaria no Museu da Mordomia. Ali é uma área extensa que, seguramente, abrigaria um hospital de campanha. Por que, governador, não fazer um comodato com a União para utilização dos prédios que estão desativados para o combate à pandemia que está aterrorizando todos os brasileiros? Concordo em gênero, número e grau com o prefeito Alexandre Kalil: o senhor, governador, é muito mal assessorado. Aquela história de que o senhor contratou uma consultoria para escolher os melhores técnicos para fazer parte do seu secretariado, restou frustrada. Ninguém conhece ou nunca ouviu falar a respeito de seus secretários, cujo desempenho tem sido pífio, infelizmente."