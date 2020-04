Mudanças positivas por causa da crise

Sérgio Moreira

Belo Horizonte





"Mudou... Mudamos nossa rotina, ficar em casa, ler livros, jornais e revistas, ver noticiários, filmes, escutar rádio e músicas, conversar mais com a família, trabalhar no computador, conversar pelo WhatsAppp, Instagram. Essa é a rotina na quarentena e, lógico, comer, abrir e fechar a geladeira umas sei lá quantas vezes ao dia... Aos domingos a rotina muda. Quantos de vocês iam à missa, feira de artesanato, feirinha do bairro, Mercado Central (tomar umas) para comprar alguma coisa, ir aos clubes, pegar sol, bater papo com os amigos, ir ao sítio, chácara, almoçar na casa dos avós, dos pais, dos irmãos, dos amigos, colocar a camisa e ir ao estádio gritar e torcer pelo seu time do coração... Tudo mudou na quarentena na guerra contra o coronavírus... É um momento de ficar em casa e refletir o que estão passando. Vamos mudar o mundo, como? Temos fé e esperança em Deus poderoso e nós fazendo nossa parte, pois vamos ganhar essa guerra! Forte abraço do amigo de vocês, que vontade de abraçar todos. Beijos no coração! Em breve, vamos abraçar e beijar muito ! Viva, viva, viva."