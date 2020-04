O Brasil que teremos depois da quarentena

Eduardo Gallo

São Paulo





"A COVID-19 é uma pandemia sem precedentes na história do Brasil. Neste momento, estamos confinados em nossas casas para evitar o contágio e salvar vidas. Estamos aprendendo uma nova forma de trabalhar, de interagir com amigos, com nossos clientes e até mesmo de conviver com nossas famílias. Mas, vencida esta guerra contra o vírus e encerrado o isolamento social, é possível que tenhamos como resultado um país melhor. O Brasil é um país maravilhoso, apesar de inúmeros problemas sociais. Nosso clima favorece extrair tudo de que precisamos da terra. Somos um país rico. Essa facilidade nos fez menos preparados para enfrentar problemas difíceis. Nunca fomos obrigados a fazer sacrifícios individuais pelo bem coletivo. Não fomos forjados para tomar decisões dolorosas. Agora estamos em guerra. Estamos fazendo sacrifícios. Estamos tomando decisões difíceis. Estamos em casa. Vamos passar por transformações. Pensaremos mais na sociedade e no impacto que nossas ações têm nela. Mudaremos nossos hábitos. E podemos ganhar com isso. Tecnologias que adotamos em casa serão mais utilizadas daqui pra frente. Elas otimizarão nosso tempo e transformarão a forma como nos relacionamos. Empresas investirão mais em comércio eletrônico e trarão mais eficiência para nós. A logística vai melhorar para entregar tudo o que consumimos. A segurança cibernética será levada mais a sério para garantir que estejamos seguros digitalmente. Clientes pensarão em contingência e teremos menos falhas no futuro."