Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"A COVID-19 é cruel com quem não a leva a sério. O descaso prolonga a epidemia por mais tempo.

Temo que no Brasil, dado o desleixo de muita gente, a pandemia vai perdurar por vários meses. No Espírito Santo, Vila Velha, será uma delas: aglomerações de famílias inteiras na compra de peixes, na praia, de bicicleta ou caminhando no calçadão da orla e vôlei na areia. Peço a Deus que eu esteja errado."