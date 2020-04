Cidadão questiona as informações oficiais

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro





“No Brasil, a pandemia torna-se muito mais perigosa por três motivos: o descaso absoluto com a saúde pública pelas elites dominantes, a Presidência da República sob o comando de alguém que afirma que ela é uma 'gripezinha' e a narrativa da doença, pois as estatísticas e pesquisas se encontram totalmente controladas pelos neoliberais. Estatísticas não averiguadas das contaminações, das mortes e das pesquisas por telefone. Lembrar que mortes por fome, bombardeios de inocentes, ditos terroristas ou comunistas, e bala perdida nunca foi motivo de culpa ou preocupação dessa elite. Neste momento, é como se todos estivessem no meio de uma guerra com milhares de balas zunindo acima das nossas cabeças. Temos que nos prevenir, mas lembrar que nas guerras os soldados defendem elites dos dois lados.”