Leitor quer saber como o povo será defendido

Uriel Villas Boas

São Paulo





“A pandemia do coronavírus se espalha pelo Brasil. E, a cada momento, são mostradas contaminações com centenas de perdas de vidas. Mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus aliados conservadores preferem tomar atitudes inadequadas. Como as críticas e ameaças à demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Que não aconteceu porque houve uma interferência de generais graduados e políticos influentes. Mas não está descartada a possibilidade do atual ocupante do cargo maior da República, de mãos atadas, ampliar os conflitos. E a saúde do povo brasileiro, como será defendida?”