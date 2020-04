Lutas a serem vencidas neste período de crise

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"O coronavírus trouxe a realidade para a vida das pessoas. Agora, é o momento de se viver em recolhimento, com os seus pensamentos e conflitos internos. Não existe a possibilidade de fazer compras no shopping ou bater papo furado no boteco. As milhares de fotos de pessoas felizes desapareceram das redes sociais. A verdade está batendo na porta e chegou a hora de sair da zona de conforto. É uma ótima oportunidade para encarar os reais problemas e procurar as soluções com coragem e persistência. Não há para onde fugir. As batalhas internas estão bem na sua frente, para ser vencidas, uma a uma. Não há lugar para as dissimulações. A postura e a sinceridade são essenciais na vida de todos."