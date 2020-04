Pensamento de leitor sobre o sábio e o tolo

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"Eu venho de longe. Durante a minha viagem encontrei pelo caminho

incontáveis absurdos. O maior de todos foi ver homens tolos tendo sob suas ordens homens sábios. Ah, que difícil convivência. O tolo tomado pela inveja fazia de tudo para tirar o brilho do sábio. Quantas vezes vi o sábio puxar o tolo na tentativa de livrá-lo de cair num abismo e o tolo, em vez de expressar gratidão, reagia com grosseria, só que não prosseguia no seu intento, entendia que o abismo era profundo. Vi multidões reagirem contra as atitudes do tolo, gritarem ao sábio: ‘Deixe-o descer no buraco escuro’. E sabe, o sábio, homem prudente, suportava os abusos do tolo e continuava trabalhando ao lado dele, buscando evitar grandes estragos. Pude ver o quanto é certo o que está escrito em Provérbios de Salomão: ‘Não convém ao tolo a fala excelente’."