A crise do capitalismo nos tempos atuais

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ





"O capitalismo se nutre de desastre e oportunistas se aproveitam da pandemia para lucrar. A expectativa do capitalismo nessa crise é a pior. Em curso a maior intervenção do Estado na vida das nações, desde a Segunda Guerra Mundial. Por enquanto, contam os mortos e prossegue a velha luta entre Estado social e dirigismo de mercado. O mundo que emergirá será o do horror ou o condenado pelo amoralismo de sempre. Estamos a caminho de uma definição numa tragédia viral. O que esperar quando passar o horror? Será ingenuidade acreditar e esperar que após tudo isso surja um mundo menos desigual e traga de volta ideias de Keynes para combater o capitalismo sem-vergonha da austeridade made in Chicago, que não teria se imposto quando ainda havia chance."