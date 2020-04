Verbas de políticos para o combate à pandemia

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte





"Para onde estão indo os recursos da merenda escolar das unidades fechadas por causa da COVID-19? O auxílio-creche recebido por vários funcionários públicos não é necessário neste momento. Se as atividades dos parlamentares foram reduzidas, os recursos para a compra de alimentos e bebidas estão sobrando. Caso semelhante ocorre no Judiciário e no Executivo. Os adicionais de combustível, alimentação, viagens domésticas e internacionais não serão necessários. Fala-se muito em arrumar mais dinheiro para os equipamentos de segurança, hospitais e postos de saúde, mas ninguém falou, até o momento, sobre o dinheiro que está sendo economizado em função do isolamento do funciononalismo público. Matemática pura!"